Völler verpasst Belgien-Spiel

AFP/SID/INA FASSBENDER

Rüdi Völler verpasst das Belgien-Spiel krankheitsbedingt

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Länderspiel gegen Belgien in Köln (20.45 Uhr/RTL) auf Direktor Rudi Völler verzichten.

Völler hatte am Montag eine Nieren-Kolik. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Inzwischen sei der 62-Jährige zwar beschwerdefrei, er ruhe sich aber zu Hause aus und könne nicht wie geplant im Stadion dabei sein.

Völler hatte sein Amt zum 1. Februar angetreten und ein Büro auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main bezogen. Beim Neustart der DFB-Auswahl nach der verkorksten WM am vergangenen Samstag in Mainz gegen Peru (2:0) saß er noch auf der Tribüne. Dort wird er auch bei der nächsten Länderspiel-Maßnahme mit drei Partien im Juni wieder erwartet.