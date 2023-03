Union-Coach Fischer will vom Meisterschaftskampf nichts wissen

unknown

Urs Fischer und Union Berlin treffen auf Schlusslicht VfB Stuttgart

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin will weiter nichts von einer möglichen Einmischung in den Meisterschaftskampf wissen. "Wir spielen gegen Stuttgart, alles andere interessiert mich nicht. Wir müssen zuerst auf uns schauen", sagte Fischer vor der Partie gegen das schwäbische Schlusslicht am Samstag (15.30 Uhr/Sky), die drei Stunden vor dem Liga-Gipfel zwischen Meister Bayern München und Tabellenführer Borussia Dortmund angepfiffen wird.

Die Berliner liegen nur fünf Zähler hinter dem BVB (53) auf Rang drei und treten in der kommenden Woche in Dortmund an. "Erstmal müssen wir unsere Aufgaben erledigen", betonte Fischer, der gegen die Schwaben wahrscheinlich auf den erkrankten Stürmer Sheraldo Becker verzichten muss. Mittelfeldspieler Paul Seguin ist wegen muskulärer Probleme noch fraglich.

Gegen den VfB bräuchten die Köpenicker eine "sehr gute Leistung, um etwas mitzunehmen", sagte Fischer: "Am Ende ist unser Ziel ein internationaler Platz. Wir sind in einer guten Ausgangslage, aber es ist immer das Schwierigste, den Sack zuzumachen."