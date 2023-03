Schiedsrichter für FC Bayern vs. BVB fix

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Marco Fritz leitet das Duell zwischen dem FC Bayern und BVB

Der frühere FIFA-Schiedsrichter Marco Fritz pfeift das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Tabellenführer BVB. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit.

Die Partie zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund findet am Samstag (18:30 Uhr) in der Allianz Arena in München statt.

Der 45-jährige Fritz leitet das Duell zwischen dem FCB und BVB wettbewerbsübergreifend zum insgesamt fünften Mal.

An den Seitenlinien assistieren ihm Dominik Schaal und Marcel Pelgrim, der vierte Offizielle ist Frank Willenborg. Als Video-Assistent fungiert Benjamin Brand.