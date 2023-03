Titelkampf in 2. Liga wird noch enger

GEPA pictures/ Mario Buehner

Lafnitz und der SKN trennten sich 2:2

Der Aufstiegskampf in der 2. Liga ist am Freitagabend zum Auftakt der 21. Runde noch einmal enger geworden. Tabellenführer St. Pölten spielte in Lafnitz 2:2 und liegt jetzt einen Punkt vor Verfolger Blau-Weiß Linz, der überraschend beim bisherigen Schlusslicht Young Violets Austria Wien mit 1:2 verlor. Von den Ausrutschern profitierte der drittplatzierte GAK, der nach einem 3:2-Erfolg beim zweiten Team von Sturm Graz nur noch zwei Zähler hinter Rang eins liegt.

Der Sechste Amstetten kam gegen Rapid II über ein torloses Remis nicht hinaus. Zum ersten Mal fielen in diesem Duell in der Liga keine Tore. Der Achte FAC kassierte bei Vorwärts Steyr eine 0:1-Niederlage, nach der die Oberösterreicher an Sturm vorbeizogen und die Abstiegsränge mit einem Punkt Vorsprung verließen. Neues Schlusslicht ist vorerst Kapfenberg, das am Samstag bei Liefering antritt.

Für St. Pölten endete eine Serie von sieben Auswärtssiegen in Folge völlig leistungsgerecht. Der zehnte Saisontreffer von Luis Hartwig (54.) und das Volley-2:2 von Din Barlov (77.) waren für die Niederösterreicher zu wenig, da zwischendurch Jurica Poldrugac (59.) und Christian Lichtenberger (62.) mit einem herrlichen Schuss ins Kreuzeck die vermeintliche Wende zugunsten der siebentplatzierten Steirer gelungen war.

Für die Linzer dürfte die Länderspielpause nicht zur rechten Zeit gekommen sein. Der Aufstiegsaspirant konnte sich vor der Pause offensiv nicht in Szene setzen. Die Wiener waren auch über weite Strecken harmlos, gingen aber durch Dario Kreiker (45.+5) in Front. Gleich nach Wiederbeginn legte Innenverteidiger Dejan Radonjic (52.) per Kopf einen weiteren Treffer nach. Die Linzer konnten erst mit Fortdauer der zweiten Hälfte ihre Stärken auf den Platz bringen und kamen dank eines glücklichen Treffers von Stürmer-Routinier Ronivaldo (77.) zurück ins Spiel.

Es änderte sich aber nichts mehr an der ersten Niederlage nach zehn ungeschlagenen Partien samt neun Siegen. Die Jung-Austrianer holten hingegen nach acht sieglosen Anläufen mit fünf Niederlagen en suite wieder einmal drei Punkte. Vier Zähler fehlen dem Vorletzten auf die Nichtabstiegszone.

Beim vierten Sieg in Folge des GAK glänzte einmal mehr Michael Liendl. Der 37-jährige Spielgestalter bereitete den zweiten Treffer von Marco Gantschnig (31.) via Freistoß vor und erhöhte mit einem gefühlvollen Volley quasi ins leere Tor von knapp außerhalb des Strafraums auf 3:1 (49.). Liendl hält nun bereits bei fünf Saisontoren und elf Assists. Die Grazer Führung hatte Antonio Ilic mit einem Eigentor (10.) hergestellt. Den "Jung-Sturm-Kickern" gelang durch Sandro Schendl (23.) und Mohammed Fuseini (73.) nur Resultatskosmetik.

Das einzige Steyr-Tor erzielte Kubilay Yilmaz via Abstauber bereits in der 14. Minute. Die Floridsdorfer sind auch nach dem fünften Auftritt 2023 sieglos und haben dabei nur einen Punkt eingefahren.

apa