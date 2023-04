Wehen gewinnt Torfestival - BVB II punktet - Essen atmet auf

IMAGO/Andreas Volz

Aufstiegskandidat SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga Moral bewiesen

Der SV Wehen Wiesbaden hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga große Moral bewiesen. Auch der BVB II und Rot-Weiß Essen durften am Samstag jubeln.

Wehen Wiesbaden kam gegen Abstiegskandidat FSV Zwickau nach einem 0:2-Rückstand zu einem schwer erkämpften 4:3 (0:2) und festigte damit den dritten Platz.

Dominic Baumann (25.) und Maximilian Jansen (33.) schossen die Sachsen 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgten John Iredale (47.) und Max Reinthaler (53.) zunächst für den Ausgleich, doch erneut Baumann (59.) brachte den FSV wieder in Führung.

Johannes Wurtz (73.) traf zum erneuten Gleichstand, und Brooklyn Ezeh (89.) machte den dritten Sieg in Serie des Aufstiegsaspiranten perfekt.

BVB II punktet - Essen jubelt

Mit 56 Punkten rückte der SVWW näher an den Tabellenzweiten SC Freiburg II (59 Zähler), der nicht aufsteigen darf, heran. Die Freiburger verloren bei Aufsteiger Rot-Weiss Essen mit 0:2 (0:1). Simon Engelmann (43.) war nach einem Foulelfmeter im Nachschuss erfolgreich. Ron Berlinski (49.) erhöhte auf 2:0.

Viktoria Köln kam gegen den SC Verl zu einem 2:1 (0:1). Erzgebirge Aue gewann gegen den VfB Oldenburg 1:0 (0:0). Borussia Dortmund II schaffte gegen den Halleschen FC im Kellerduell nur eine Nullnummer.