Pleite für PSG, Pfiffe gegen Messi

IMAGO/Glenn Gervot

PSG verliert schon wieder daheim

Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat in der Ligue 1 die zweite Heimpleite in Folge kassiert. Nach dem 0:2 gegen Stade Rennes verlor das Starensemble um Weltmeister Lionel Messi 0:1 (0:0) gegen Olympique Lyon. Der Vorsprung des Tabellenführers vor dem Verfolger RC Lens ist auf sechs Punkte geschmolzen.

Weltfußballer Lionel Messi, dem ein Interesse an einer Rückkehr zum FC Barcelona nachgesagt wird, wurde dabei von zahlreichen Zuschauern ausgepfiffen.

"Diese Pfiffe finde ich hart", sagte PSG-Trainer Christophe Galtier: "Leo ist ein Spieler, der viel gibt und uns seit Beginn der Saison viel gegeben hat. Ich habe nicht ein einziges Mal daran gedacht, ihn aus dem Spiel zu nehmen." Auch könne man nicht "alles von Leo und Kylian (Mbappe; d.Red.) erwarten", so Galtier nach der achten Pariser Niederlage des Kalenderjahres.

PSG-Mittelfeldspieler Danilo zeigte sich angesichts der Schwächephase seiner Mannschaft alarmiert. "Wir müssen aufwachen. Der Titel ist noch nicht garantiert, es gibt noch viele Spiele", sagte der Portugiese. "Es gibt viele Dinge, die wir ändern müssen, nicht nur die Mentalität, aber es ist nicht an mir, zu sagen, was."

Bradley Barcola (56.) erzielte das Siegtor für die Gäste. Nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Bayern München (0:3 nach Hin- und Rückspiel) und der Niederlage im Achtelfinale des Coupe de France (1:2 gegen Marseille) ist der Titel in der Liga der einzige, den PSG in dieser Saison noch gewinnen könnte.