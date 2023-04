Lazaro mit Torvorlage bei Comeback

IMAGO/Stefano Nicoli /LaPresse

Valentino Lazaro stand für seinen Klub wieder auf dem Platz

Nach fast dreimonatiger Verletzungspause hat Mittelfeldspieler Valentino Lazaro am Montagabend in der italienischen Meisterschaft sein Comeback gegeben.

Der ÖFB-Internationale in Diensten von Torino wurde beim 1:1 (0:1) auswärts in Sassuolo in der 55. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt und bereitete mit einer Flanke den Ausgleichstreffer von Antonio Sanabria per Kopf vor (66.). Lazaro hatte sich am 8. Jänner einen Seitenbandriss im rechten Knie zugezogen.

apa