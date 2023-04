"Riesenchance": Hoeneß verbreitet Zuversicht beim VfB

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Soll den VfB Stuttgart retten: Sebastian Hoeneß

Stuttgarts neuer Trainer Sebastian Hoeneß hat trotz der tiefen Krise beim VfB vor seiner Premiere Zuversicht verbreitet.

"Ich glaube fest an die Mannschaft, sie hat Potenzial mit hoher individueller Qualität. Ich sehe eine Mannschaft mit Stärken, um die nächsten Aufgaben zu bestehen", sagte der 40-Jährige vor dem Pokal-Viertelfinale am Mittwoch (18 Uhr) beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Es gelte nun, so Hoeneß am Dienstag, "die Aufgabe im Pokal zu meistern und dann in Bochum zu bestehen". Am Sonntag (17:30 Uhr) steht für den Tabellenletzten das wegweisende Kellerduell in der Liga beim VfL Bochum an.

Nach der Entlassung von Bruno Labbadia wollte Hoeneß nicht mehr "in die Vergangenheit schauen und nicht über Probleme sprechen. Die Tabelle zeigt, dass es Themen gibt. Aber ich möchte nach vorne schauen. Wir haben in dieser Woche eine Riesenchance, eine Umkehr und einen Stimmungsumschwung hinzubekommen", betonte der neue VfB-Coach: "Alles andere ist für mich nicht relevant und Zeitverschwendung."

Das Pokalspiel beim Club bezeichnete Hoeneß als "Riesenchance für uns als Klub und Mannschaft, einen nächsten Step in Richtung Berlin zu machen. Darauf werden wir uns vorbereiten."

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hofft dabei, dass es Hoeneß in der Kürze der Zeit schafft, "aus Spielern, die zu sehr zweifeln, Kratzer und Beißer zu machen. Es geht darum, die Mannschaft wachzurütteln. Dafür ist Sebastian genau der Richtige."