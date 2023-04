Werner Scholz

Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 holt DFB-Coach Meikel Schönweitz zurück

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Meikel Schönweitz als neuen Direktor Entwicklung Fußball verpflichtet. Der 43-Jährige verlässt damit nach neun Jahren den Deutschen Fußball-Bund (DFB), für den er zuletzt als Cheftrainer der U-Nationalmannschaften tätig war.

Schönweitz tritt sein neues Amt am 15. Mai an. "Ich freue mich sehr darauf, wieder nach Hause zu kommen und meinen Teil dazu beizutragen, dass der Mainzer Weg in der Nachwuchsausbildung weitergegangen wird", sagte Schönweitz, der 2010 seine Trainerkarriere bei der U17 der 05er begonnen hatte.

2014 wechselte er als Trainer der U16-Nationalmannschaft zum DFB: "Mein Dank gilt vor allem Hansi Flick, der mich damals zum DFB gelotst hat."

Schönweitz habe beim DFB in den vergangenen Jahren "tiefe Spuren hinterlassen", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften im Verband: "Mit seiner hohen Fachkompetenz sowie seiner ausgeprägten Akribie hat er wichtige Weichen für die Nachwuchsarbeit im DFB und ganz Deutschland gestellt."