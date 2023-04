Last-Minute-Wahnsinn! Freiburg haut die Bayern raus

IMAGO/ULMER

Der SC Freiburg hat den FC Bayern aus dem Pokal geworfen

Aus der Traum vom Triple: Ein fahriger FC Bayern ist im DFB-Pokal in letzter Minute an einem starken SC Freiburg gescheitert.

Durch ein verdientes 2:1 (1:1) und dem ersten Sieg überhaupt in München verpassten die Breisgauer Thomas Tuchel in dessen zweitem Spiel als Trainer des deutschen Rekordmeisters- und Pokalsiegers gleich einen Dämpfer. Von einem Aufschwung war bei den Gastgebern drei Tage nach der Übernahme der Tabellenführung in der Bundesliga durch das 4:2 gegen Borussia Dortmund nichts zu sehen.

Eine Woche vor dem Viertelfinalhinspiel in der Champions League bei Manchester City beendete Lucas Höler mit einem verwandelten Handelfmeter (90.+5) den Tanz der Münchner auf drei Hochzeiten. Zuvor hatte Nicolas Höfler (27.) mit einem Sonntagsschuss am Dienstagabend die Führung der Bayern durch Dayot Upamecano ausgeglichen (19.).

"Ich bin mega enttäuscht, aber warum soll ich sauer sein?", sagte Tuchel nach dem Schlusspfiff. "Wir haben mit zwei Fernschüssen zwei Tore bekommen, ansonsten kann ich mich an keine Chancen erinnern. Am Ende sind wir es selber Schuld, das wissen wir auch. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen."

Gegenüber Christian Streich meinte: "Natürlich freue ich mich, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Wir haben leidenschaftlich verteidigt, und wir haben auch gut verteidigt. Wir hatten immer wieder Befreiungen über die rechte Seite. Es war ein schöner Abend, aber man braucht es auch nicht überbewerten."

Müller nach Bayern-Aus wütend

"Das ist unfassbar. Ein Viertelfinale in München haben noch nicht viele gewonnen. Was viel Schöneres kann man nicht machen", sagte Freiburgs Maximilian Eggestein in der "ARD". Statt der Bayern-Fans sangen die Freiburger Anhänger "Wir holen den DFB-Pokal - und wir werden deutscher Meister".

"In München so ein Schuss, in so einem Spiel - das war schon das Tor meiner Karriere", sagte Höfler. Bayerns Thomas Müller war derweil angefressen: "Das ist sehr bitter, wir scheiden bei einem Heimspiel im Viertelfinale aus. Wenn wir über das Ergebnis sprechen, dann kommt auch Wut hoch. Das gewisse Etwas hat gefehlt."

Im zweiten Spiel nach seinem Einstieg in München setzte Tuchel erstmals auf Winterzugang Joao Cancelo. Alphonso Davies nahm im Vergleich zum Spiel gegen den BVB zunächst auf der mit Sadio Mane, Serge Gnabry und Jamal Musiala erneut bestens besetzten Bank Platz. "Wir wollen alles haben!", lautete Tuchels Ansage mit Blick auf drei noch mögliche Titel - seine Mannschaft begann aber eher verhalten.

Die tief stehenden Freiburger waren der von Tuchel angekündigte, "schwer zu bespielende" Gegner, die Münchener wussten mit ihrem Ballbesitz in der Anfangsphase so recht nichts anzufangen. Leroy Sane (12.) strahlte mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze noch am meisten Gefahr aus, zielte aber zu weit links.

Upamecano stützt sich auf und trifft

Wenig später gingen die Bayern dennoch in Führung. Eine Ecke von links trat Joshua Kimmich an den zweiten Pfosten, wo sich Upamecano unter reichlicher Stützhilfe von Maximilian Eggestein in die Höhe schraubte und einköpfte. Die Freiburger protestierten vehement, doch Schiedsrichter Harm Osmers blieb bei seiner Entscheidung.

Freiburg musste sich von nun an rauswagen - und prompt nicht lange auf einen Erfolg warten. Mit dem Kopfball von Michael Gregoritsch (25.) hatte Bayern-Torwart Yann Sommer noch leichtes Spiel, nur zwei Minuten später flog der Schweizer dann aber vergeblich. Nach einer misslungenen Klärung von Kingsley Coman zog Höfler 23 Meter vor dem Tor einfach mal ab und traf traumhaft in den Winkel.

Das Spiel begann nun von neuem. Die Bayern blieben dabei vor allem nach Standards gefährlich und hatte kurz vor der Pause durch Thomas Müller (45.+2) die große Chance zur erneuten Führung, doch Matthias Ginter rettete in höchster Not vor der Linie. Das Unentschieden zur Halbzeit war dennoch verdient.

Tuchels Joker wird zum Pechvogel

Auch im zweiten Durchgang wagten sich die Freiburger trotz stärker werdenden Drucks der Münchner regelmäßig nach vorne. In der Defensive standen die Gäste weiter kompakt, auch wenn die Bayern sie bis auf den Lattentreffer von Benjamin Pavard (62.) nur selten vor schwierige Prüfungen stellte.

Tuchel reagierte und brachte nach etwas mehr als einer Stunde Jamal Musiala und Serge Gnabry in die Partie. Den nötigen Schwung konnten sie allerdings auch nicht mehr verleihen - ganz im Gegenteil. Ein Handspiel Musialas in der Nachspielzeit leitete die Niederlage ein.