Valladolid präsentiert neuen Trainer

AFP/SID/PEDRO PARDO

Paulo Pezzolano ist neuer Trainer bei Valladolid

Der spanische Fußball-Erstligist Real Valladolid setzt im Abstiegskampf auf neue Impulse durch Paulo Pezzolano.

Der 39-Jährige übernahm am Dienstag das Traineramt des tags zuvor entlassenen Jose Rojo, genannt "Pacheta". Pezzolano erhielt einen Vertrag bis zum Sommer 2024, der Uruguayer hatte zuletzt in Brasilien bei Cruzeiro Belo Horizonte an der Seitenlinie gestanden.

Aufsteiger Valladolid musste am vergangenen Wochenende eine 0:6-Klatsche bei Real Madrid hinnehmen und steht nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen.