Name als WM-Motivation: Sydney Lohmann will nach Sydney

IMAGO/Paul Terry

Sydney Lohmann will die DFB-Elf nach Sydney führen

Ihr Name gibt das Ziel für diesen Fußball-Sommer vor: Nationalspielerin Sydney Lohmann musste breit grinsen, als sie während der Vorbereitung auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) auf den Ursprung ihres Vornamens angesprochen wurde.

"Meine Eltern haben sich in Neuseeland auf Weltreise kennengelernt. Sie waren auch lange in Australien, haben für ein Jahr in Sydney gelebt und dort auch geheiratet", erklärte die Mittelfeldspielerin des FC Bayern, die diese Frage schon unzählige Male beantworten musste: "So kam dann die Idee, ein Kind Sydney zu nennen."

Also hat "Syd" nach ihrer EM-Teilnahme im Vorjahr eine ganz spezielle Motivation, den Sprung in den WM-Kader zu schaffen. "Es ist eine ganz coole Story, dementsprechend würde es mich auch freuen, meinen Namen dort auch vertreten zu dürfen", sagte die 22-Jährige.

DFB-Frauen schlagen ihr WM-Lager nahe Sydney auf

Die Vize-Europameisterinnen schlagen ihr WM-Basislager rund 90 km nördlich von Sydney in der Ortschaft Wyong an der Central Coast auf.

Das zweite deutsche Gruppenspiel gegen Kolumbien findet dann am 30. Juli in der australischen Metropole statt. Das Ziel der Träume des Weltmeisters von 2003 und 2007 ist natürlich das Endspiel am 20. August im Stadium Australia von Sydney.