Mentalitätsprobleme für Tuchel: Mia san nimmer mia

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel und der FC Bayern kämpfen nur noch um zwei Titel

Beim FC Bayern herrscht nach dem Scheitern im DFB-Pokal große Ernüchterung. Neben spielerischen Defiziten drängt sich eine Mentalitätsdiskussion auf.

Bastian Schweinsteiger kam schnell zum Punkt. Und er benannte Defizite, die den FC Bayern tief in seinem Selbstverständnis treffen. "Die Galligkeit, die Gierigkeit" einzelner Spieler habe er nicht permanent gesehen, sagte er in seiner Analyse, auch eine gewisse "Boshaftigkeit" wollte er nicht durchgehend erkannt haben. "Das ist Mentalität", schloss der "ARD"-Experte seine Ausführungen - Thomas Tuchel stand daneben, nickte und sagte: "Ja".

Neben der familiären Seite des "Mia san mia" scheint der FC Bayern nun auch jene an Arroganz grenzende Siegermentalität eingebüßt zu haben, die er mit dem Klubmotto signalisieren will. Eine Erkenntnis, die Tuchel nach dem "bitteren Abend" mit dem 1:2 (1:1) im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg auch gar nicht in Abrede stelle wollte.

"Eine Wucht und Gier gemeinschaftlich zu entwickeln und dauerhaft zu halten, das ist ein bisschen das Thema", sagte er.

Salihamidzic kritisiert fehlende Energie bei Bayern-Stars

Joshua Kimmich fand in der Diskussion um die Mentalität der Münchner die drastischsten Worte. Während er vor einer Wand mit den Wörtern "Wille" und "Leidenschaft" stand, schimpfte er: "Man hat bei uns das Gefühl, dass es ein Tick zu wenig ist - zu wenig Leidenschaft, zu wenig Emotion." Ja, räumte auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein: "Wir haben oft die ein oder andere Phase, wo es dahinplätschert, wo wir nicht die Energie und die Schlagzahl hochhalten."

Als Beweis für den erkennbaren Mangel dienten Tuchel die Szenen vor dem Handelfmeter, den Lucas Höler eiskalt zum Siegtreffer verwandelte (90.+5). Er monierte, dass es erst einen Freistoß in Strafraumnähe gegeben habe, gefolgt von zwei verlorenen Kopfball-Duellen sowie der Möglichkeit zum Weitschuss von Nicolas Höfler, in den Jamal Musiala mit den Händen voraus sprang.

Höfler hatte zuvor (27.) die Führung durch Dayot Upamecano ausgeglichen (19.).

Bayern-Führungsspieler Kimmich platzt der Kragen

"Am Ende sind wir selbst schuld", sagte der erkennbar ernüchterte Tuchel, der die erste von drei Titelchancen, die ihm Vorgänger Julian Nagelsmann aufgelegt hatte, nun schon vergeben hat. Genau genommen: eine Mannschaft, die sich wie so oft in dieser Saison uninspiriert und fahrig präsentierte. Die Dominanz war da, aber "klar", sagte der geknickte Thomas Müller, zum mangelnden "Spielwitz" in der Offensive sei unter anderem "Unvermögen" hinzugekommen.

Vor allem Kimmich war deshalb kaum zu beruhigen in seiner Wut. "Am Ende des Tages kotzt mich das brutal an, je mehr Titel wir verspielen", zeterte er, "ich habe viel mit mir selbst zu kämpfen, dass ich nicht komplett durchdrehe und die Fassung verliere - so ein Tag tut schon weh." Diese Niederlage, bekannte nicht nur Müller, die sei schon eine "bittere Pille: Die müssen wir schlucken, auch wenns noch nicht runter geht".

Ein Titel ist weg, der zweite längst nicht sicher - und der dritte?

Und wer sagt, dass es nicht die letzte Enttäuschung war? Am Samstag treffen die Bayern in der Bundesliga erneut auf den SC Freiburg, der am Dienstag zum ersten Mal überhaupt in München gewonnen hat - und dabei vor allem in der Kategorie "Mentalität" überzeugte. Tuchel ahnt, dass die Übernahme der Tabellenführung mit dem 4:2 gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag keine Titelgarantie in sich birgt: "Es ist ein extrem enges Rennen in der Bundesliga."

Ein Titel ist weg, der zweite längst nicht sicher - und der dritte? Am Dienstag müssen die Münchner zu Manchester City, zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League.

Es könnte ein böses Erwachen geben.