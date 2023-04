Club verurteilt Auseinandersetzungen

FIRO/FIRO/SID/

DFB-Pokal: Ausschreitungen zwischen Fangruppen

Nach dem Abpfiff des Viertelfinalspiels im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart (0:1) ist es im Stadion zu körperlichen Auseinandersetzungen der beiden Fanlager gekommen. Das teilten die Franken am Donnerstag mit, das Max-Morlock-Stadion sei zu diesem Zeitpunkt bereits leer gewesen.

"Der 1. FC Nürnberg verurteilt dieses Verhalten in unserem Stadion auf das Schärfste", hieß es in einer Vereinsmitteilung: "Verein, Ordnungsdienst und Polizei sind seit gestern Abend in engster Abstimmung, um die Ereignisse aufzuarbeiten."

Das Polizeipräsidium Mittelfranken bestätigte auf SID-Anfrage, dass einzelne Fans die Zäune überstiegen und es im Innenraum zu gegenseitigen Körperverletzungsdelikten kam. Die Rede war von mehreren Dutzend beteiligten Personen. Die Gruppierungen wurden durch Einsatzkräfte getrennt.

Insgesamt wurden im Laufe des Spiels am Mittwochabend zwei Personen in Gewahrsam genommen, teilte die Polizei mit. Die VfB-Fans hatten während der Partie immer wieder Pyrotechnik gezündet und waren mehrfach über den Stadionsprecher aufgefordert worden, dies zu unterlassen.