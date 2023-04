Glasner pfeift auf Frankfurts schwarze Serie in Leverkusen

IMAGO/Jürgen Kessler

Eintracht Frankfurts Negativserie bei Bayer Leverkusen juckt Oliver Glasner kaum

Eintracht Frankfurts Negativserie in Auswärtsspielen bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen spielt für Trainer Oliver Glasner im Duell am Samstag (15:30 Uhr/Sky) keine Rolle.

"Was davor war, interessiert mich nicht wirklich. Wir haben Mittel gefunden, wie wir gewinnen können. Das ist ganz klar das Ziel", sagte der Österreicher. Die Hessen hatten 2013 zuletzt in Leverkusen ein Bundesligaspiel gewonnen.

Nach dem 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Union Berlin reist die Eintracht mit frischen Selbstvertrauen an. Der Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals sei etwas, "das der Seele guttut", sagte Glasner, der in der Liga seit fünf Partien auf einen Sieg wartet.

Im Kampf um die internationalen Plätze stehe nun "die Crunchtime" an, "jetzt hat jedes Spiel Relevanz und kann unmittelbar Auswirkungen haben".

Glasner stellte zudem Änderungen in der Startelf in Aussicht. "Wir haben die eine oder andere Blessur mitgenommen. Es kann sein, dass es die eine oder andere Veränderung gibt", sagte der 48-Jährige. Christopher Lenz, der zuletzt verletzt gefehlt hatte, steht für die Partie in Leverkusen wieder zur Verfügung.