Schwarz will gegen RB "alles rausfeuern"

Berlin erkämpfte zuletzt ein Remis gegen Freiburg

Trainer Sandro Schwarz von Fußball-Bundesligist Hertha BSC will gegen RB Leipzig an die Leistung aus dem vergangenen Spiel anknüpfen. Was die Mannschaft beim 1:1 beim SC Freiburg gezeigt habe, sei "die Basis, für das, was wir am Samstag brauchen", sagte Schwarz am Donnerstag.

Es sei die "Erwartungshaltung an uns selbst, dass wir erst einmal alles rausfeuern müssen, um am Ende auch eine Ergebnischance zu haben", betonte Schwarz vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Die Leipziger kommen nach dem Einzug in das Halbfinale des DFB-Pokals mit Rückenwind ins Olympiastadion zum Tabellen-16.

Die Leistung beim 2:0 (1:0) am Mittwoch gegen Borussia Dortmund sei "beeindruckend" gewesen, sagte Schwarz: "Sie haben gerade in der ersten Halbzeit die Qualität auf den Platz bekommen, die sie die ganze Saison schon auszeichnet. Darauf gilt es sich einzustellen." Ob Schwarz dabei wieder auf den zuletzt verletzten Stürmer Stevan Jovetic setzen kann, ist noch unklar.