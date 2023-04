Blau-Weiß Linz verlängert mit Coach Scheiblehner

APA/EVA MANHART

Gerald Scheiblehner bleibt BW-Trainer

Zweitligist Blau-Weiß Linz hat den Vertrag mit Cheftrainer Gerald Scheiblehner vorzeitig um zwei Jahre bis 2025 verlängert. Das teilte der Tabellenzweite am Donnerstag mit.

"Nach beinahe zwei Jahren Trainertätigkeit beim FC Blau Weiß Linz kann ich behaupten, dass dieser Verein ganz besonders ist. Eine Mannschaft mit vielen sehr talentierten Spielern und tollen Persönlichkeiten. Ein hochengagiertes Betreuerteam, das mit unglaublicher Leidenschaft für die Jungs da ist. Ich bin stolz und voller Vorfreude mit dieser Mannschaft auch in Zukunft gemeinsam an unseren ambitionierten Zielen zu arbeiten", so Scheiblehner.

Außerdem kündigten die Oberösterreicher die Eröffnung des neuen Stadions im Juli 2023 an. Das Donaupark-Stadion wird eine Kapazität von 5.595 Plätzen haben und für zumindest drei Jahre den Namen "Hofmann Personal Stadion" tragen.

apa