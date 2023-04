Darum scheiden sich an BVB-Star Bellingham die Geister

IMAGO/H. Langer, H. Langer

Jude Bellingham sorgte beim BVB zuletzt für Schlagzeilen

Die Nichtleistung von Leipzig im DFB-Pokal hat bei Borussia Dortmund vor dem Spiel gegen Union Berlin viele Fragen aufgeworfen.

In den letzten Tagen war bei Borussia Dortmund Wunden lecken angesagt. Die 2:4-Schlappe im Bundesliga-Gipfel bei Bayern München und noch mehr die schwache Vorstellung beim 0:2 im DFB-Pokal am Mittwoch bei RB Leipzig hat beim BVB zu großer Ernüchterung geführt.

Und ausgerechnet Klub-Boss Hans-Joachim Watzke hat eine Führungsspielerdiskussion nach der Nichtleistung von Leipzig vom Zaun gebrochen. "Wir haben viele Spieler in der Mannschaft, die Führungsspieler sein wollen und es eigentlich auch können. Das haben sie in dieser Saison auch schon gezeigt", sagte Watzke den "Ruhr Nachrichten": "Ob Du ein Führungsspieler bist, zeigt sich aber auf dem Platz. Und nur da."

Am Samstag (15:30 Uhr/Sky) im Spitzenspiel gegen Union Berlin will Watzke "eine deutliche Reaktion" sehen. Der Rückstand auf die Bayern beträgt nur zwei Punkte, noch ist im Titelrennen nichts verloren. "Wir kriegen von allen Seite auf die Fresse - berechtigterweise", sagte Trainer Edin Terzic am Freitag, "wir müssen weniger reden, mehr zeigen." Nationalspieler Julian Brandt wurde im kicker zitiert: "Wir sind beschissen nach der Länderspielpause gestartet, und du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Jetzt müssen wir gegen Union gewinnen und haben noch mehr Druck als sowieso schon."

Zu den Spielern, die zuletzt nicht die hoch gesteckten Erwartungen erfüllt haben, zählt fraglos auch der englische Nationalspieler Jude Bellingham, dessen Marktwert vor einigen Wochen noch im dreistelligen Millionenbereich taxiert wurde. In den letzten Wochen scheiden sich aber die Geister an dem Teenager.

Zuletzt nahm sich Nationalspieler Emre Can den 19 Jahre alten Hochbegabten zur Brust, der mit persönlichen Frust und einer umstrittenen Körpersprache in München für Aufsehen gesorgt hatte. "Jude ist noch jung. Er muss noch viel lernen. Auf dem Platz, hier vor 70.000 oder 80.000 Zuschauern gibt es Dinge, die darfst du einfach nicht tun", sagte Can im "ESPN"-Interview und gab Bellingham deutliche Hinweise, seine eigene Vorgehensweise auf den Prüfstand zu stellen: "Du brauchst eine gute Körpersprache, wenn ein Teamkollege einen Fehler macht. Das ist das, was wir auch als Mannschaft lernen müssen."

Bellinghams Zukunft ungewiss

Bellingham muss zudem in den nächsten Wochen eine Entscheidung über seine persönliche Zukunft treffen. Sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis 2025, so weit herrscht Klarheit. Allerdings glaubt er weiterhin uneingeschränkt an die Zukunftsfähigkeit des Projektes BVB?

Champions-League-Sieger Real Madrid und der FC Liverpool wurden zuletzt als heiße Interessenten gehandelt, gleichzeitig sollte Bellingham das Beispiel Jadon Sancho (zu Manchester United) als warnendes Beispiel dienen. Denn der Wechsel für 85 Millionen Euro im Sommer 2021 nach Old Trafford brachte Sancho bislang nicht das große Fußball-Glück.

Bellingham nicht in Topverfassung

Bellingham kam am Mittwoch im DFB-Pokal erst nach einer guten Stunde zum Einsatz. Er wirkte zuletzt - auch aufgrund einer hartnäckigen Knieverletzung - keineswegs in Topverfassung. Aber wenn die eigene Leistung nicht stimmt, fördert dies nicht die Akzeptanz innerhalb der Mannschaft. Deshalb hat das Union-Spiel im Signal Iduna Park auch für Bellingham richtungweisenden Charakter.

Terzic signalisierte Rückdeckung: "Das klare Ziel ist, dass er am Samstag wieder bei kompletten Kräften ist. Wir sind guter Dinge, dass er von Beginn an auf dem Platz stehen wird."