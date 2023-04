Dansos Lens bleibt vor Titel-Duell an PSG dran

APA/AFP

Danso (links) jubelt mit Lens über den vierten Sieg in Folge

Lens mit Kevin Danso hält den Rückstand in der französischen Meisterschaft auf Leader Paris Saint-Germain konstant.

Die zweitplatzierten Nordfranzosen liegen nach einem 2:1 gegen Straßburg mit einem Spiel mehr vorerst drei Punkte hinter dem Liga-Krösus, ehe es in der kommenden Woche zum Schlagerduell kommt. PSG gastiert am Samstag in Nizza.

Danso spielte am Freitag wie gewohnt im Zentrum einer Dreierabwehr durch, sein Team kassierte beim vierten Sieg in Folge erstmals wieder ein Gegentor. Mit 22 Gegentreffern in 30 Spielen stellt Lens die beste Abwehr der Ligue 1.

apa