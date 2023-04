Haaland trifft doppelt vor Bayern-Kracher

IMAGO/Paul Terry

Haaland mal wieder spektakulär

Der englische Fußball-Meister Manchester City und sein Torjäger Erling Haaland scheinen für das erste Champions-League-Duell mit dem deutschen Titelträger Bayern München gerüstet. Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen den Bundesliga-Spitzenreiter am Dienstag (21:00 Uhr/Prime Video) feierten die Citizens in der heimischen Premier League durch ein 4:1 (1:0) gegen Schlusslicht FC Southampton eine standesgemäße Generalprobe.

Haaland schnürte bei seinem Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause einen Doppelpack (45./68.) und steht nunmehr bei 30 Saisontoren.

Haaland, der zuletzt wegen Leistenbeschwerden pausieren musste, stellte in Southampton beim Klub des deutschen Abwehrspielers Armel Bella-Kotchap seine Torjäger-Qualitäten einmal mehr unter Beweis. Mittlerweile stehen für den Ex-Dortmunder im Citizens-Dress 44 Treffer in 38 Pflichtspielen zu Buche.

Die weiteren Tore für das Team von Nationalspieler Ilkay Gündogan erzielten Jack Grealish (58.) und Julian Alvarez (74., Foulelfmeter). Der frühere Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne erreichte durch seine Vorlage zu Haalands erstem Tor als fünfter Spieler in der Premier-League-Geschichte die Marke von 100 Assists.

Dagegen begann beim FC Chelsea das zweite Teammanager-Engagement von Vereinsikone Frank Lampard erfolglos. Die Mannschaft des deutschen Nationalspielers Kai Havertz verlor bei den Wolverhampton Wanderers 0:1 (0:1). Chelsea blieb damit zum vierten Mal in Folge ohne Sieg.

Son feiert Jubiläums-Tor

Im Dreikampf um die beiden Champions-League-Plätze hinter dem enteilten Spitzenduo mit dem Londoner Tabellenführer FC Arsenal (am Sonntag beim FC Liverpool) sowie Verfolger und Titelverteidiger ManCity marschierten Newcastle United, Rekordmeister Manchester United und Tottenham Hotspur im Gleichschritt.

Newcastle liegt auf dem dritten Rang nach dem 2:1 (0:1) beim FC Brentford weiter nur aufgrund der Tordifferenz vor ManUnited, das 2:0 (1:0) gegen den FC Everton gewann. Die Spurs blieben drei Punkte zurück durch ein 2:1 (1:1) gegen Brighton&Hove Albion in Schlagdistanz zu dem Duo.

Bei den Spurs hatte Heung-Min Son ebenfalls ein Jubiläum zu feiern: Der Treffer des Südkoreaners zur vorübergehenden 1:0-Führung der Londoner bedeutete für den früheren Hamburger und Leverkusener Bundesliga-Star das 100. Premier-League-Tor.

Chelseas und Lampards Hoffnungen auf einen Trendwende nach der Trennung von Graham Potter blieben unerfüllt. Matheus Nunes (31.) erzielte das Tor des Tages für die Gastgeber, durch das die Europacup-Plätze für die Blues in noch weitere Ferne gerückt sind.