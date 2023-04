Tor-Ärger! Leipzig verpasst Hertha nächsten Schlag

IMAGO/Roger Petzsche

Simakan traf zum Tor des Tages für RB Leipzig

RB Leipzig kehrt mit einem mühsamen 1:0 bei Hertha BSC auf einen Champions-League-Platz zurück und vergrößert die Probleme bei den Berlinern.

Nach dem Schlusspfiff hatte Sandro Schwarz Redebedarf. Der Trainer von Hertha BSC steuerte wild gestikulierend auf Schiedsrichter Deniz Aytekin zu. Das entscheidende Tor beim 0:1 (0:1) gegen RB Leipzig hatte ihn auf die Palme gebracht, die Entscheidung nach minutenlangem Videobeweis konnte er nicht nachvollziehen.

"Er war mit meiner Leistung unzufrieden", berichtete Aytekin bei "Sky", "aber jeder darf seine Meinung äußern, kein Problem. Ich finde es aber schwierig, wenn man etwas pauschal raushaut."

Nach einer Ecke war Mohamed Simakan zum Kopfball hoch gestiegen, Hertha-Keeper Oliver Christensen ging ebenfalls zum Ball, zog gegen den Leipziger Verteidiger jedoch den Kürzeren, Amadou Haidara stocherte den Ball im Getümmel über die Linie (39.). Nach langer Überprüfung durch den VAR wurde der Treffer gegeben.

Es sei auf Foul, Handspiel und Abseits überprüft worden, erklärte Aytekin, "am Ende des Tages war es ein korrektes Tor": Das sah auch Marco Rose so. "Das war für mich kein Foul", sagte der RB-Coach.

Leipzig fand mit dem 2:0-Pokalerfolg gegen Borussia Dortmund im Rücken auch in der Fußball-Bundesliga mit Mühe wieder in die Spur und eroberte einen Champions-League-Platz zurück. RB hatte zuletzt zwar zwei Liga-Pleiten kassiert, war am Mittwoch jedoch mit einem dominanten Auftritt gegen den BVB ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen.

VAR überprüft Tor von RB Leipzig minutenlang

Während Leipzig die erneute Qualifikation für die Königsklasse fest im Blick hat, muss Hertha mit 22 Zählern auf dem Relegationsplatz weiter um den Klassenerhalt bangen und könnte am Sonntag sogar ans Tabellenende abrutschen.

Schwarz schickte vor 50.679 Zuschauern im Olympiastadion seine Mannschaft im Vergleich zum 1:1 beim SC Freiburg unverändert auf den Rasen, bei Leipzig nahmen Dani Olmo und Konrad Laimer zunächst auf der Bank Platz, stattdessen begannen Emil Forsberg und Kevin Kampl.

Nach wenigen Minuten nahmen die Gäste das Spiel im Olympiastadion in die Hand, die ersten Versuche von Timo Werner (4.) und Forsberg (5.) waren jedoch zu harmlos. RB drängte die Berliner tief in deren Hälfte, blieb jedoch immer wieder in den Reihen der Gastgeber hängen. Von Hertha kam offensiv zunächst wenig, auch die Standards konnte der Hauptstadtklub nicht nutzen.

Doch auch Leipzig fand kein Durchkommen gegen die kompakt verteidigenden Berliner, Torchancen gab es kaum. Dann wurde es hektisch im Strafraum der Herthaner: Nach einer Ecke stieg Mohamed Simakan zum Kopfball hoch, Hertha-Keeper Oliver Christensen ging ebenfalls zum Ball, zog gegen den RB-Verteidiger jedoch den Kürzeren, Haidara stocherte den Ball im Getümmel über die Linie. Nach minutenlanger Überprüfung durch den VAR wurde der Treffer gegeben.

Hertha war nach der Pause um den Ausgleich bemüht, fand jedoch kaum Lösungen. Aber auch den Leipzigern fehlte es an Durchschlagskraft. Ein Versuch von Benjamin Henrichs (61.) ging übers Tor, zuvor war auf der anderen Seite ein Schuss von Kevin-Prince Boateng geblockt worden. Außerdem scheiterte der eingewechselte Suat Serdar an RB-Keeper Janis Blaswich (82.).