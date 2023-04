Real-Star Rüdiger warnt vor Ex-Club Chelsea

Pablo Garcia, dpa

Trifft mit Real auf Chelsea: Antonio Rüdiger

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger von Real Madrid hat vor dem Viertelfinal-Duell der Champions League gegen den FC Chelsea vor seinem früheren Klub gewarnt.

Ungeachtet der bisher eher schwachen Saison hätten die Londoner "einen sehr starken Kader", sagte der 30 Jahre alte Innenverteidiger im Interview der Zeitung "El Mundo". Das Hinspiel findet am Mittwoch (21:00 Uhr) beim Titelverteidiger im Santiago Bernabéu statt, das Rückspiel sechs Tage später in London.

Rüdiger spielte in der vergangenen Saison noch für die Engländer. Auf die Frage, ob Chelsea heute "ein ganz anderes Team" sei, antwortete der frühere Profi des VfB Stuttgart: "Ja, aber für mich sind sie noch besser geworden." Vielleicht habe die Zeit nicht gereicht, "sich als Team zu finden. Aber sie haben einen sehr starken Kader, und das macht sie unberechenbar. Sie haben eine Menge Talent", betonte er.

Rüdiger hat die Königsklasse bereits 2021 mit Chelsea gewonnen. Mit Real will er diesen Titel aber "mindestens, mindestens, mindestens dreimal" holen, "falls das möglich sein sollte", wie er lachend sagte. "Hier zu gewinnen wäre unglaublich, denn ich würde damit in die Geschichtsbücher des Clubs eingehen und niemand kann dich da herausholen."

Rüdiger denkt unterdessen auch bereits an die Zeit nach der Profikarriere. "Nach dem Fußball möchte ich Geschäftsmann werden. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren sein wird, aber ich glaube nicht, dass ich dann weiter mit dem Fußball zu tun haben will."