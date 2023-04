Leicester City findet neuen Trainer

IMAGO/Joe Toth/Shutterstock

Dean Smith übernimmt Leicester City

Der abstiegsbedrohte englische Fußball-Erstligist Leicester City hat einen Nachfolger für Teammanager Brendan Rodgers gefunden.

Wie der Klub am Montag bekannt gab, übernimmt Dean Smith das Amt bis zum Ende der Saison. Nach der Trennung von Rodgers vor gut einer Woche hatten Adam Sadler und Mike Stowell die Mannschaft zunächst betreut.

"Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, das Team in diesen letzten Wochen der Saison zu führen", sagte Smith, der zuvor unter anderem bereits bei Norwich City und Aston Villa an der Seitenlinie gestanden hatte: "Unsere erste Aufgabe ist es, das Selbstvertrauen und den Glauben an die Mannschaft wiederherzustellen, und ich freue mich darauf, diese Woche mit den Spielern zu arbeiten."

Am Samstag steht ein Auswärtsspiel bei Manchester City an (18:30 Uhr). Mit 25 Punkten aus 30 Partien belegt Leicester derzeit den vorletzten Platz in der Premier League.

Am 2. April hatte der Verein die Trennung von Teammanager Rodgers bekanntgegeben, der vier Jahre im Amt gewesen war und den Ex-Meister 2021 zum bisher einzigen Triumph im FA Cup geführt hatte.