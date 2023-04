Medien: Mislintat mit Traditionsklub einig

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Sven Mislintat arbeitete für den VfB Stuttgart und BVB

Der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam will Sven Mislintat am Dienstag als neuen Technischen Direktor präsentieren.

Das berichten übereinstimmend die Tageszeitung "De Telegraaf" und das Fachmagazin "Voetbal International".

Der 50-jährige Mislintat soll bei Ajax auf Marc Overmars folgen, der vor 15 Monaten wegen grenzüberschreitenden Verhaltens entlassen worden.

Medienberichten zufolge einigte sich Mislintat, zuletzt als Sportdirektor beim VfB Stuttgart tätig, mit Ajax am Ostermontag auf einen bis Mitte 2026 laufenden Vertrag.

Mislintat soll Amsterdam wieder an die internationale und nationale Spitze führen. Ajax war in der Gruppenphase der Champions League als Dritter gescheitert, in der Europa League schied der Topklub in den K.o.-Runden-Playoffs gegen Union Berlin aus.

In der Eredivisie liegt der Titelverteidiger mit acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Feyenoord Rotterdam auf Rang zwei.

Mislintat zuletzt beim VfB Stuttgart

Mislintat war zuletzt dreieinhalb Jahre als Sportdirektor in Stuttgart tätig. Im November 2022 wurde sein Vertrag aufgelöst.

Davor stand er unter anderem als Scout bei Borussia Dortmund (2006 bis 2017) in der Verantwortung. Anschließend arbeitete der gebürtige Dortmunder zwei Jahre lang als Chef-Scout beim FC Arsenal.