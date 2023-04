Große Ehre für Ex-BVB-Profi Subotic

IMAGO/Martin Hoffmann

Neven Subotic feierte seine größten Erfolge im Profifußball mit dem BVB

Der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) wird am kommenden Montag (17. April) am Rande des Verbandstages in Dortmund den ehemaligen BVB-Profi Neven Subotic mit dem "Goldenen Band" auszeichnen. Das gab der VDS am Dienstag bekannt.

Subotic hatte 2012 eine Stiftung gegründet, die sich für Kinder in Ost-Afrika einsetzt, indem sie Brunnen baut und Schulen mit Sanitäranlagen ausstattet. Seit Kurzem trägt die Stiftung den Namen "well:fair".

Das "Goldene Band" wird seit 1926 verliehen und ist damit der älteste deutsche Sportjournalistenpreis. Seit 2015 steht das soziale Engagement von Persönlichkeiten oder Organisationen des Sports im Fokus.

Außerdem werden am 17. April im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vom VDS die Journalistenpreise in den Kategorien Print, Fernsehen, Hörfunk, Online und Foto vergeben.