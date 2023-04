Neapel ohne Stürmerstar Osimhen in Mailand

AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Victor Osimhen fällt gesundheitsbedingt aus

Die SSC Neapel muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim italienischen Meister AC Mailand auf Torjäger Victor Osimhen verzichten.

Der ehemalige Wolfsburger steht nach seiner Oberschenkelverletzung nicht im Kader für die Begegnung am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN). Osimhen trainierte am Dienstag nur individuell.

Der Nigerianer hat in dieser Saison in der Serie A in 23 Spielen 21 Tore erzielt. Laut Medienberichten soll Osimhen auch beim deutschen Rekordmeister Bayern München ein Thema sein.