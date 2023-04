Klagenfurts Cvetko für zwei Spiele fix gesperrt

GERT EGGENBERGER, APA

Cvetko muss zweimal zuschauen

Austria Klagenfurt muss in den beiden anstehenden Spielen in der Meistergruppe der Bundesliga gegen Sturm Graz am Sonntag und bei der Wiener Austria am 23. April auf Christopher Cevtko verzichten.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler wurde am Dienstag vom Strafsenat für drei Partien gesperrt, eine davon wurde allerdings bedingt auf sechs Monate verhängt. Cvetko hatte am Sonntag bei der 1:3-Niederlage bei Rapid in der 92. Minute nach einem Foul die Rote Karte gesehen.

apa