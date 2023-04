Reis mit deutlicher Hertha-Ansage

AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Thomas Reis verspricht Großes für das Abstiegs-Endspiel

Trainer Thomas Reis von Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat Hertha BSC im "Abstiegs-Endspiel" am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) einen heißen Tanz versprochen.

"Hertha BSC muss in jeder Situation spüren, dass für sie hier nichts zu holen sein wird", sagte Reis im Interview mit den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Für den 49-Jährigen zählt nur der Sieg. "Kann sein, dass es kein schönes Spiel wird – aber das ist mir völlig wurscht", sagte Reis, der nach den Niederlagen gegen Bayer Leverkusen (0:3) und bei der TSG Hoffenheim (0:2) eine Reaktion seiner Mannschaft fordert: "Die muss kommen, die erwarte ich. Wir müssen mit aller Macht die Zweikämpfe gewinnen wollen."

Schalke ist sieben Spieltage vor Saisonende Tabellenschlusslicht, Berlin mit nur einem Punkt mehr auf dem Konto Vorletzter.

"Wir haben es geschafft, durch unsere Mentalität acht Spiele in Serie nicht zu verlieren und uns heranzukämpfen. Dazu waren wir nahe am Limit, es hat die Mannschaft viel Energie gekostet. In den letzten Spielen der Saison müssen wir zusehen, dass wir wieder an diese 100 Prozent herankommen", sagte Reis, der "immer noch fest vom Klassenerhalt" überzeugt ist.