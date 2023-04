Benfica-Coach Schmidt glaubt an Halbfinalchance

IMAGO/Pedro Fiuza

Schmidt ist seit Sommer 2022 Trainer von Benfica Lissabon

Trainer Roger Schmidt vom portugiesischen Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon hat die Hoffnung auf den Einzug ins Champions-League-Halbfinale nicht aufgegeben.

"Natürlich ist das nicht die beste Voraussetzung für das Rückspiel, aber wir glauben weiter daran", sagte Schmidt nach dem 0:2 (0:0) im Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand.

Nicolo Barella (51.) und Romelu Lukaku (82., Handelfmeter nach Videobeweis) hatten Inter dem ersten Halbfinaleinzug seit 2010 deutlich näher gebracht. "Wir haben alles versucht. Die Spieler haben so gut gekämpft wie sie können. Wir haben versucht, Chancen zu kreieren, aber es ist nicht einfach gegen Inter, sie sind gut organisiert und haben viele Spieler hinter dem Ball", sagte Schmidt, der die Elfmeter-Entscheidung als "unglücklich" bezeichnete.

Mailand-Coach Simone Inzaghi bremste mit Blick auf das Rückspiel am 19. April die Euphorie. "Benfica ist eine sehr starke Mannschaft. Sie können uns jederzeit Probleme bereiten, es ist noch nichts gewonnen. Wir müssen in Mailand so spielen, wie wir hier gespielt haben", sagte Inzaghi.