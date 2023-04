Hertha BSC mit "Vorfreude" vor Abstiegsgipfel auf Schalke

FIRO/FIRO/SID/

Schalke empfängt die Hertha zum Abstiegsgipfel

Trainer Sandro Schwarz vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC blickt dem Abstiegsgipfel bei Schlusslicht Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) mit "Vorfreude" entgegen.

Er verspüre eine Anspannung, "gepaart mit großer Vorfreude auf das, was passieren wird. Es wird ein sehr emotionales Spiel in einem engen Stadion mit einer hitzigen Atmosphäre", sagte Schwarz am Mittwoch: "Es ist ein sehr wichtiges Auswärtsspiel."

Die Berliner (22 Punkte) reisen als Vorletzter zu den Königsblauen (21). "Wir wissen alle, wie die Tabellensituation und die Ausgangslage ist. Es ist eine Riesenchance", sagte Schwarz, der Schalke als "sehr aggressive" Mannschaft beschrieb: "Sie lassen nicht viele Räume zu."

Personell kann Schwarz weitgehend aus dem Vollen schöpfen. "Wir brauchen die Stabilität und Geradlinigkeit auf dem Platz, um gegen die Mann-Orientierung Räume zu finden. Wir müssen körperlich dagegenhalten und die fußballerische Qualität einbringen", sagte Schwarz. Von der hitzigen Atmosphäre dürfe man sich nicht anstecken lassen.

Die Berliner sind seit fünf Spielen ohne Sieg und holten dabei zwei Zähler. Es droht der erste Abstieg seit der Saison 2011/12. Im Vorjahr hatte Hertha den Absturz erst in der Relegation gegen den Hamburger SV verhindert.