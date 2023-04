"Zurück in meine Heimat": Kapitän Stindl verlässt Gladbach

FIRO/FIRO/SID/

Eine Ära geht zu Ende: Lars Stindl verlässt Gladbach

Der Kapitän geht von Bord: Lars Stindl wird seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nicht verlängern und den Klub im Sommer nach acht Jahren ablösefrei verlassen. Das teilte der fünfmalige deutsche Meister am Mittwoch mit.

"Ich habe mir in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, wieder zurück in meine Heimat zu gehen", wird der 34-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert. Er glaube, "dass bald der Zeitpunkt für etwas Neues in meinem Leben gekommen ist".

Stindl ist in der Nähe von Karlsruhe aufgewachsen und wird seit einigen Wochen mit dem Zweitligisten in Verbindung gebracht. Beim KSC durchlief der Confed-Cup-Sieger von 2017 ab dem zwölften Lebensjahr alle Jugendmannschaften.

Videobotschaft vom Capitano 💚😢 @stindl28 verlässt Borussia zum Saisonende nach acht gemeinsamen Jahren. #FohlenFamilie pic.twitter.com/pb1au5Tdpv — Borussia (@borussia) 12. April 2023

Stindl war im Sommer 2015 von Hannover 96 zur Borussia gewechselt und erzielte in 264 Pflichtspielen 80 Tore. "Meine Zeit bei Borussia war die schönste meines Lebens, und das werde ich diesem Verein nie vergessen", so der Offensivspieler.

Sportdirektor Roland Virkus "respektiert und bedauert die Entscheidung nach vertrauensvollen wie intensiven Gesprächen". Irgendwann werde Wehmut aufkommen, "aber zunächst konzentrieren wir uns auf die noch bevorstehenden gemeinsamen Aufgaben", sagte Virkus.