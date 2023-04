Gespräche über Zukunft des ÖFB stehen an

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Johann Gartner ist keine Dauerlösung als ÖFB-Präsident

Im Vorfeld der Präsidiumssitzung des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) am 28. April treffen sich am Freitag in Wien die Landesverbandspräsidenten, um den Weg in die Zukunft zu diskutieren. Johann Gartner, der nach dem Rücktritt des umstrittenen Burgenländers Gerhard Milletich im Februar zum Interimspräsidenten des Verbands gewählt worden ist, sieht sich nur als Übergangspräsident und zeigt an einer Kandidatur kein Interesse.

Ein Nachfolger könnte aufgrund der Statuten frühestens Ende Juni/Anfang Juli gewählt werden, der niederösterreichische Landesverbandschef Gartner hat aber zuletzt Präferenzen für eine Wahl im Herbst erkennen lassen. Die Landespräsidenten, die sich im Zuge des Rücktritts von Milletich in zwei Lager gruppiert hatten, wollen das Thema am Freitag unter sich besprechen und sich eine Meinung bilden.

Zur Diskussion steht unter anderem, ob es eine interne Lösung, also den Aufstieg eines Landespräsidenten, oder eine externe geben soll. Abgeklärt werden soll auch der Zeitplan und die Möglichkeit von Mehrheiten. Thematisiert wurden in den vergangenen Wochen auch die Ehrenamtlichkeit der Funktion und mögliche Satzungsänderungen.

apa