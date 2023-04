Ronaldo-Klub trennt sich von Coach Garcia

AFP/SID/FAYEZ NURELDINE

Rudi Garcia ist nicht mehr Trainer von Al-Nassr

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo bekommt bei seinem Klub Al-Nassr in Saudi-Arabien einen neuen Trainer.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, verlässt Trainer Rudi Garcia den Tabellenzweiten der Saudi Pro League im gegenseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung. Der Franzose Garcia arbeitete acht Monate lang für Al-Nassr.

Der ambitionierte Klub war zuletzt sportlich ins Straucheln geraten, laut Medienberichten soll sich Garcia dazu eine Auseinandersetzung mit Spielern in der Umkleidekabine geliefert haben. Auch Ronaldo, der bis 2025 bei Al-Nassr angeheuert hat und in diesem Zeitraum angeblich rund 500 Millionen Euro Gehalt kassieren soll, soll kein Befürworter des Coaches gewesen sein. In der Liga sind noch sieben Spieltage zu absolvieren.