Sturm peilt Rückkehr in Erfolgsspur an

Ilzer will mit Sturm wieder auf die Siegerstraße

Sturm Graz steht am Sonntag in der Bundesliga unter Zugzwang. Nach dem 1:2 in der Vorwoche beim LASK benötigen die Steirer auswärts gegen Austria Klagenfurt dringend einen Erfolg, um nicht den Anschluss an Spitzenreiter Red Bull Salzburg zu verlieren. Vier Punkte fehlen dem Tabellenzweiten auf den Serienmeister, ein Umfaller gegen die Kärntner wie beim Heim-1:2 vor knapp zwei Monaten soll tunlichst vermieden werden.

Trainer Christian Ilzer hat die Aufarbeitung der Niederlage gegen den LASK abgeschlossen. "Weder der Blick zurück auf die Partie in Linz noch der Blick nach vorne auf das Cupfinale zählen für uns - unser alleiniger Fokus gilt dem nächsten Meisterschaftsspiel gegen Austria Klagenfurt, in dem wir mit einer Topleistung wieder einen großen Schritt nach vorne machen wollen", erklärte der Steirer.

Vor den Kärntnern zeigte Ilzer Respekt. "Ihr Spiel hat eine klare Handschrift und Peter Pacult versteht es, sein Team hervorragend auf den jeweiligen Gegner einzustellen. Es erwartet uns eine schwere Aufgabe, die wir aber mit viel Biss, absoluter Bereitschaft und unserer bestmöglichen Qualität lösen wollen."

Die Klagenfurter haben ihre jüngsten drei Liga-Partien und sämtliche sechs Heimspiele in der Meistergruppe verloren. Dennoch lebt bei Trainer Pacult mit Blick auf das 2:1 im Februar die Zuversicht. "Das war damals unser Sprungbrett in die Meistergruppe. Wir haben Selbstvertrauen bekommen." Sein Team war mit vier Niederlagen en suite angereist, es folgten drei Siege in Folge und das Ticket für das obere Play-off.

Allzu sehr will Pacult aber nicht in der Vergangenheit schwelgen. "Wir können uns von diesem Match nichts mehr kaufen, sondern müssen diese Leistung wieder bringen", forderte der Wiener. Sturm sei "ein harter Brocken. Das ist die Mannschaft, die Salzburg zuletzt am meisten gefordert hat."

