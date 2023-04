Terzic nach BVB-Blamage mit "Wut und Enttäuschung"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Edin Terzic ließ mit dem BVB in letzter Minute Punkte liegen

Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga lieferten sich der FC Bayern und Borussia Dortmund ein intensives Fernduell um die Tabellenführung. Letztlich ließen beide Teams Punkte liegen. BVB-Coach Edin Terzic tobte nach dem späten 3:3 gegen den VfB Stuttgart und auch Thomas Tuchel konnte dem 1:1 gegen 1899 Hoffenheim wenig Gutes abgewinnen. Alle Stimmen:

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben verdient hinten gelegen. Dann haben die Jungs das gemacht, was sie am besten können: Mutig sein und sich Chancen erarbeiten. Insgesamt war das ein gutes und intensives Spiel, man hat beiden Mannschaften angesehen, wie sehr sie den Sieg wollten."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Nach den ersten 20 Minuten haben wir eine lange Phase gehabt, in der wir einfach kein Fußball gespielt haben. Wir haben uns schwer getan, weil der Gegner das sehr gut gemacht hat. Das ist ein glücklicher Punkt für uns, den nehmen wir gerne mit."

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart): "Was für ein Spiel, ich glaube, es ist nicht möglich alles wiederzugeben. Nach der Gelb-Roten Karte sah es mal kurz aussichtlos aus. Wichtig war, klar zu bleiben, tief zu verteidigen, nicht den Kopf zu verlieren. So haben wir es dann auch getan. Spätestens nach dem 2:1 war eine Dynamik im Spiel, da hat sich das Momentum verschoben. Dass wir nach dem 2:2 nochmal in Rückstand geraten, war brutal, dass es dann nochmal das 3:3 wird, spricht für die Mannschaft. Ich bin unheimlich stolz. Die Moral, die wir gezeigt haben, war unglaublich."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden, es fällt mir extrem schwer auszudrücken, was ich fühle, es ist viel zu viel Wut und Enttäuschung, um eine klare sachliche Antwort zu geben. Es gibt Gründe, warum wir es in den letzten zehn Jahren nicht geschafft haben, ganz oben zu stehen. Trotzdem: Es ist noch so viel, um das es sich lohnt zu kämpfen. Wir haben noch sechs Spiele Zeit. Aber es ist wichtig, endlich anzufangen, aus diesen unnötigen Rückschlägen zu lernen. Das wird keiner für uns tun."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Wir freuen uns sehr über die wichtigen drei Punkte und schöne Tore. Wir haben gut auf den schnellen Rückstand reagiert. Hinten raus wurde es eine mega offene Partie. Ich möchte, dass wir solche Spiele konsequenter zu Ende spielen."

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Wenn du hier etwas mitnehmen willst, brauchst du auch das Quäntchen Glück. Wir haben das Spiel in vielen Phasen auf Augenhöhe gestalten können und eine tolle Moral gezeigt. Ich habe auf das 3:3 gehofft. Das ist leider nicht gelungen. Die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, war aber wirklich gut."

Thomas Tuchel (Trainer Bayern München): "Wir hatten zu wenig Tempo im Spiel, waren zu fehlerhaft. Es war nur in ganz kurzen Phasen gut. Wir haben in der zweiten Halbzeit auch noch angefangen, nachlässig zu verteidigen und sind mit dem Freistoß bestraft worden. Wir haben danach versucht eine Reaktion zu zeigen, aber es blieben Bruchstücke. Es ist eine Enttäuschung für uns und mich."

Pellegrino Matarazzo (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir sind sehr verhalten ins Spiel reingekommen und haben zu Recht das 0:1 bekommen. Nach der Halbzeit haben wir eine ganz andere Energie auf den Platz gebracht und auch verdient den Ausgleich erzielt."

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Wir kamen in beide Halbzeiten sehr gut rein, die beiden frühen Tore haben uns sehr geholfen. Der Druck war immens, ich wollte ihn auf mehrere Schultern verteilen. Die Mannschaft hat sehr viel investiert, es ist sehr wichtig, die drei Punkte hier zu behalten."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Wir haben einfach in der Summe viel zu schlecht verteidigt, die Gegentore in hohem Maße mit unserem Zweikampfverhalten mitverschuldet. Wir hatten immer mal Phasen, wo wir dran waren, haben aber verdient verloren."