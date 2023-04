Nächster Doppelpack! Haaland setzt irre Rekord-Jagd fort

IMAGO/David Rawcliffe

Erling Haaland setzt seine Rekord-Jagd in der Premier League fort

Angeführt von Rekord-Torjäger Erling Haaland hat der englische Fußball-Meister Manchester City vier Tage vor dem entscheidenden Champions-League-Rückspiel gegen den FC Bayern seine Chancen im Titelrennen gewahrt.

Das 3:1 (3:0) gegen Leicester City war für Haaland und Co. der sechste Liga-Sieg nacheinander, damit sind die Skyblues vor dem zweiten Viertelfinal-Duell am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen.

John Stones (5.) brachte die spielfreudigen Gastgeber in Führung, Haaland stellte mit seinem Doppelpack in Halbzeit eins (13., Handelfmeter/25.) eine weitere Premier-League-Bestmarke ein: 32 Treffer waren in einer Saison mit 38 Spielen bislang nur Liverpools Mohamed Salah 2017/18 gelungen.

Haaland, der zur Pause Feierabend hatte, bleiben sogar noch acht Partien, um zum alleinigen Rekordhalter aufzusteigen. Nach dem 3:0 im Hinspiel hat Manchester in München beste Chancen auf den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse.

ManCity in der Premier League noch drei Punkte zurück

In der Liga beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal (73 Punkte), der am Sonntag (15:00 Uhr/Sky) bei West Ham United antritt, vorläufig nur noch drei Zähler. Für den abstiegsbedrohten Tabellenvorletzten Leicester, bei dem zuletzt Dean Smith das Teammanageramt von Brendan Rodgers übernommen hatte, gelang Kelechi Iheanacho (75.) der Ehrentreffer.

Am Nachmittag kassierte der FC Chelsea im dritten Anlauf unter seinem reaktivierten Interims-Teammanager Frank Lampard die dritte Niederlage. Gegen Brighton & Hove Albion verlor der Champions-League-Viertelfinalist 1:2 (1:1). Nach der Trennung von Graham Potter befindet sich Chelsea weiter im Tabellen-Niemandsland.

Conor Gallagher (13.) hatte Chelsea in Führung gebracht, Danny Wellbeck (42.) und Julio Enciso (69.) drehten die Partie. Nationalspieler Kai Havertz stand wegen leichter Knieprobleme nicht im Chelsea-Kader, im Königsklassen-Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen Real Madrid (Hinspiel 0:2) dürfte er aber wieder zur Verfügung stehen.