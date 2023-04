Köln und Mainz mit Punkteteilung zufrieden

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Köln und Mainz können mit dem Remis gut leben

Der 1. FC Köln und FSV Mainz 05 können mit der Punkteteilung gut leben. Für den FC ist der Klassenerhalt zum Greifen nah, die 05er schielen im Saisonendspurt noch nach Europa.

Der Handschlag zwischen Steffen Baumgart und Bo Svensson war kurz - und ohne Blickkontakt. Die hitzige Schlussphase sorgte bei Trainern und Spielern für Diskussionen nach Schlusspfiff, aber so sehr die Emotionen in der Nachspielzeit auch hochkochten, am Ende waren sich beide Teams in einer Sache einig.

"Jeder Punkt, den wir holen, ist wertvoll", analysierte Kapitän Silvan Widmer das 1:1 (0:0) seiner Mainzer beim 1. FC Köln. Das sah FC-Verteidiger Timo Hübers ähnlich: "Der Punkt hilft uns auf jeden Fall", aber: "Es hätten aber auch drei sein können."

Nach schwachen ersten 30 Minuten habe man "verdient hinten gelegen", sagte FC-Coach Baumgart, der danach eine deutliche Leistungssteigerung seiner Mannschaft sah. Dejan Ljubicic, der den gelbgesperrten Ellyes Skhiri auf der Sechserposition würdig vertrat, verwandelte einen traumhaft vorgetragenen Angriff zum hochverdienten Ausgleich (51.).

Das Polster auf den Relegationsrang beträgt für den FC weiter acht Punkte. "Ein Spieltag weniger. Das passt", resümierte FC-Verteidiger Hübers. Der große Ziel, der Klassenerhalt, ist zum Greifen nah.

Und die Mainzer? Die verpassten den vorläufigen Sprung auf den Europa-League-Platz sechs, agierten insgesamt zu harmlos. Dabei ging es gut los: Winter-Neuzugang Ludovic Ajorque stand erneut goldrichtig in der Box, traf im dritten Spiel in Serie (17.).

Svensson hatte den 1,96 Meter großen Neuner vor der Partie mit einem Augenzwinkern sogar schon mit Wunderstürmer Erling Haaland verglichen. "Da bin ich ganz weit weg. Aber dennoch natürlich eine sehr nette Geste von ihm", gab sich der Franzose nach seinem fünften Saisontor bescheiden.

Mainz will nichts von Europa wissen

Spieler und Verantwortliche der 05er scheuen sich davor, von Europacup-Träumen zu sprechen. Ob das Remis ein Dämpfer sei? "Wenn Mainz 05 das neunte Spiel in Folge nicht verliert? Das ist eine Perspektiv-Frage", sagte Svensson: "Ich beschäftige mich eher mit der Leistung meiner Mannschaft und die war heute teilweise nicht gut genug."

In der nächsten Woche kommt es für Svensson zum emotionalen Wiedersehen an der Seitenlinie mit Thomas Tuchel. "Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich bin", sagte Svensson im Aktuellen "Sportstudio" des "ZDF" über seinen Ex-Trainer, unter dem er fünf Jahre lang in Mainz spielte.

Gut möglich, dass auch die formstarken Mainzer den FC Bayern vor Probleme stellen können: "Wir werden alles daransetzen und ein geiles Heimspiel machen", so Svensson. Vielleicht lohnt sich danach auch endlich mal der Blick auf die Tabelle.