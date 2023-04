Negativrekord für Lampard bei Chelsea

APA/AFP

Verpatzter Start für Lampard bei Chelsea

Trainer Frank Lampard hat bei Chelsea einen Negativrekord aufgestellt. Das 0:2 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid war die vierte Niederlage in Serie für die "Blues". Lampard verlor damit als erster Coach in der 118-jährigen Geschichte des Clubs seine ersten vier Spiele. Der 44-Jährige hatte das Traineramt bei Chelsea vor knapp zwei Wochen nach dem Aus von Graham Potter übernommen, konnte den Negativtrend aber nicht stoppen.

Unter Lampard unterlagen die Londoner in der Premier League mit 0:1 bei den Wolverhampton Wanderers und mit 1:2 gegen Brighton & Hove Albion. Gegen Real Madrid verlor Chelsea im Hin- und Rückspiel jeweils 0:2. Das Rückspiel gegen Real war bereits das 18. Saisonspiel ohne Chelsea-Tor. Eine solche Negativserie erlebten die "Blues" zuletzt in der Saison 1980/81. Vier Niederlagen in Serie kassierte Chelsea zuletzt im November 1993. Einen schlechteren Start als Lampard erlebte noch kein Chelsea-Trainer.

Vereinsikone Lampard war bereits von Juli 2019 bis Jänner 2021 Trainer an der Stamford Bridge. Nach mehreren sieglosen Spielen und dem Sturz auf Tabellenplatz neun wurde er von Thomas Tuchel abgelöst, auf den wiederum Potter folgte. Derzeit stehen die Londoner in der Premier League nur auf dem elften Platz und haben keine realistische Chance mehr auf die Qualifikation für einen europäischen Bewerb.

