Italien jubelt: "Milan feiert Auferstehung"

IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

Milan feiert nach den Duellen gegen Neapel

Italien feiert die Rückkehr des AC Mailand in die Elite des europäischen Vereinsfußballs. "Nach 16 Jahren Fegefeuer und peinlichen Niederlagen feiert Milan seine Auferstehung", kommentierte die römische Tageszeitung "La Repubblica" den ersten Halbfinal-Einzug der Rossoneri in der Champions League seit ihrem siebten und bislang letzten Königsklassen-Triumph.

Das entscheidende 1:1 (0:1) im Rückspiel des italienischen Viertelfinalduells bei Eintracht Frankfurts Achtelfinalbezwinger SSC Neapel (Hinspiel: 1:0) verdeutlicht tatsächlich Milans Entwicklung. Hatten sich Lombarden im Vorjahr durch ihre erste Meisterschaft seit elf Jahren zunächst auf dem Apennin zurückgemeldet, setzte das Team von Erfolgscoach Stefano Pioli nun durch das Remis nach einem Treffer von Routinier Olivier Giroud (43.) trotz eines vergebenen Foulelfmeters des Ex-Weltmeisters (22.) auch wieder international eine lang ersehnte Duftmarke.

"Wir haben schon immer an uns geglaubt, aber im Achtelfinale Tottenham Hotspur und nun Napoli ausgeschaltet zu haben, lässt uns noch mehr wachsen. Solche Erfahrungen geben uns die Kraft und die Fähigkeiten, ganz besondere Druck auszuhalten", meinte Pioli und betonte: "Für viele von uns war es das erste Spiel von so großer Bedeutung. Wir haben einen großen Schritt gemacht."

Milan-Star Giroud träumt vom Titel

So erschien die Euphorie der italienischen Medien auch durchaus nachvollziehbar. "Pioli hat Milan wieder auf die Beine gestellt", würdigte die heimische "Gazzetta dello Sport" das Gesamtwerk des 57-Jährigen, und der "Corriere della Sera" nährte nach dem "mit Herz und Zähnen" erkämpften Semifinale bereits noch größere Träume: "Milan erstrahlt wie in alten Zeiten, jetzt darf man auch an den großen Sieg am Schluss glauben."

Nach Einschätzung des "Corriere dello Sport" muss Milan im Halbfinale auch weder ein Duell mit seinem Stadtrivalen Inter noch mit Benfica Lissabon (Hinspiel: 2:0) fürchten: "Die Champions League", urteilte das Blatt voller Überzeugung, "färbt sich rotschwarz."

Giroud, vor zwei Jahren mit dem FC Chelsea unter Thomas Tuchel selbst schon einmal Champions-League-Sieger, mochte Mailands Rückeroberung von Europas Thron keinesfalls ausschließen. "Es werden nur noch starke Mannschaften im Halbfinale stehen, aber wir haben unseren großen Zusammenhalt bewiesen", meinte der erfahrene Franzose und fügte hinzu: "Mit dieser Einstellung können wir es schaffen und dürfen träumen."

Neapel kann sich mit Meisterschaft trösten

In Neapels Lager herrschte unterdessen Katzenjammer. Trainer Luciano Spalletti haderte weniger mit dem verschossenen Handelfmeter seines Mittelfeldstars Chwitscha Kwaratschelia (83.) als mit dem unfreiwilligen Ausfall wichtiger Spieler wegen Sperren. "Wir mussten wegen des Hinspiels leiden", klagte der Coach.

Gazzetten wie "La Repubblica" erinnerten Napoli jedoch an seinen großen Vorsprung in der Serie A: "Die Champions League ist für Neapel verwunschen, das Team kann sich bald mit dem dritten Scudetto seiner Geschichte trösten."