Mainz-Coach vor besonderem Spiel gegen Tuchel

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Bo Svensson trifft auf seinen alten Trainer

Bo Svensson vom FSV Mainz 05 will die Verbindung zu Thomas Tuchel bei dessen Rückkehr als Trainer von Bayern München ausblenden. "Vor und nach dem Spiel ist es ein freundliches Miteinander, aber in den 90 Minuten werden wir versuchen, unseren Mannschaften zu helfen und zu gewinnen", sagte der FSV-Coach vor der Bundesliga-Partie gegen den Rekordmeister am Samstag (15:30 Uhr/Sky).

Das Duell mit Tuchel sei etwas "Besonderes", betonte Svensson, der als Profi fünf Jahre unter dem damaligen Mainzer Trainer gespielt hatte. "Als Mensch habe ich viel mitgenommen - und auch als Fußballer", sagte der Däne, der unter anderem wegen Tuchel den Weg als Trainer eingeschlagen hatte: "Es gibt immer Menschen, die entscheidend und prägend waren, davon ist Thomas einer."

Die Situation bei den Bayern nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City spielt für Svensson keine Rolle. "Klar haben sie momentan nicht die Ergebnisse, aber der Zeitpunkt beschäftigt mich sehr wenig", sagte der Mainzer Coach, dessen Team in der Liga (2:6) und im DFB-Pokal (0:4) zuletzt klar gegen die Münchner verloren hatte. Man habe den Anspruch, "besser auszusehen" als in den beiden bisherigen Duellen.

"Wir versuchen, es etwas ebenbürtiger zu gestalten", kündigte Svensson an: "Wir waren zuletzt sehr stabil." Nach neun Spielen in Folge ohne Niederlage kämpfen die Rheinhessen um einen Europacup-Platz. Personell kann der FSV-Trainer nahezu aus dem Vollen schöpfen.