Polizei nimmt 20 Roma-Fans vor Feyenoord-Rückspiel fest

AFP/SID/ANDREAS SOLARO

Polizei hat 20 Roma-Fans vor dem Rückspiel gegen Feyenoord festgenommen

Die italienische Polizei hat vor dem Europa-League-Viertelfinale zwischen AS Rom und Feyenoord Rotterdam am Donnerstagabend 20 Roma-Fans in Gewahrsam genommen.

Im Fahrzeug eines Mannes waren Knüppel, Schläger und Hammer gefunden worden. Die Polizei verhinderte zudem einen Angriff von Rom-Hooligans auf Feyenoord-Fans, die trotz eines Ticket-Verbots im Stadtzentrum unterwegs waren.

Das italienische Innenministerium setzte insgesamt 1500 Polizisten im Stadtzentrum von Rom ein. Die Behörden hatten zwar den Verkauf des niederländischen Kartenkontingents verboten, trotzdem trafen hunderte Feyenoord-Fans in Rom ein.

Rom hat schlechte Erinnerungen an die Feyenoord-Fans. Einige hundert niederländische Anhänger hatten im Februar 2015 vor dem Europa-League-Spiel gegen die Roma randaliert. Der Schaden betrug Zehntausende Euro.

Der berühmte Barcaccia-Brunnen vor der Spanischen Treppe wurde beschädigt, sechs niederländische Hooligans wurden zu Haftstrafen von bis zu vier Jahren verurteilt.