Kleine Klubs erhalten eine Stimme im "Spiel der Elite"

Neue Vereinigung kleinerer Vereine in Europa

40 Fußballklubs aus 25 Ländern haben in Brüssel eine Vereinigung gegründet, die kleineren Vereinen in Europa eine Stimme geben soll.

Die Union of European Clubs (UEC) will sich nach eigenen Angaben für die 1400 Profiklubs einsetzen, die in keinem der drei europäischen Wettbewerbe vertreten sind.

Die genaue Struktur der Vereinigung blieb zunächst vage, bislang bestehen weder Statuten noch ein Management-Team.

"Es ist wichtig, dass kleine und mittlere Klubs eine Stimme erhalten. In den vergangenen Dekaden ist Fußball verstärkt ein Spiel der Elite geworden", sagte UEC-Gründer Dennis Gudasic vom kroatischen Erstligisten Lokomotiva Zagreb.

Bei der Gründung vertreten waren unter anderem der englische Premier-League-Klub Crystal Palace, der spanische Topverein FC Sevilla und Union Saint-Gilloise aus Belgien.

Die UEC sieht sich nach eigenen Angaben als "Ergänzung" zur European Club Association (ECA), der bislang einzigen von der UEFA anerkannten Klubvertretung im europäischen Fußball.

Weder die ECA noch die UEFA, die gemeinsam die lukrative Champions League organisieren, wollten die Gründung kommentieren.