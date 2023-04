Steyr nach 2:3 gegen Amstetten weiter Letzter

GEPA pictures/ Christian Moser

Amstetten siegte in Steyr.

Vorwärts Steyr ist weiterhin im Besitz der "Roten Laterne" in der 2. Liga.

Die Oberösterreicher kassierten am Dienstagabend im Nachtragsspiel der 23. Runde zu Hause gegen SKU Amstetten eine bittere 2:3-Last-Minute-Niederlage und liegen damit weiter zwei Punkte hinter den Young Violets Austria Wien am Tabellenende. Amstetten verbesserte sich hingegen dank eines Treffers von Daniel Rosenbichler in der 93. Minute auf den fünften Rang.

apa