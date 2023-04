SV Horn verlängert mit Cheftrainer Riederer

SV Horn

Der Cheftrainer des SV Horn bleibt an Bord

Der SV Horn hat den Vertrag mit Cheftrainer Philipp Riederer um eine Saison bis Sommer 2024 verlängert.

Dies gaben die Waldviertler am Mittwoch bekannt. Der 31-Jährige ist seit vergangenem September Coach des Zweitligisten, bei dem er davor die zweite Mannschaft betreut hatte. Horn liegt aktuell am vierten Tabellenplatz, in den jüngsten sechs Runden gab es bei drei Niederlagen und drei Remis aber kein Erfolgserlebnis zu feiern.

apa