Weltfußballerin Putellas vor Comeback

IMAGO/Jose Breton

Alexia Putellas steht vor ihrem Comeback

Weltfußballerin Alexia Putellas steht erstmals seit ihrem Kreuzbandriss wieder im Kader des spanischen Meisters FC Barcelona. Das gaben die Katalanen am Tag vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea am Donnerstag (18:45 Uhr/DAZN) bekannt.

Die 29-jährige Spanierin hatte die schwere Knieverletzung kurz vor der EM im vergangenen Sommer in England erlitten. Verzichten muss der Vorjahresfinalist im Duell mit den Blues indes auf Lucy Bronze, die nach einem Eingriff am Knie für einige Wochen ausfällt. Die WM-Teilnahme der englischen Europameisterin im Sommer ist demnach nicht gefährdet.

Im Kampf um den Einzug ins Champions-League-Finale am 3. Juni in Eindhoven hatte Barca das Hinspiel in der Vorwoche in London 1:0 gewonnen. Im zweiten Halbfinal-Duell tritt der deutsche Meister VfL Wolfsburg am Montag (18.45 Uhr/DAZN) beim FC Arsenal an (Hinspiel 2:2).