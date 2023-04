Kuriose Ehre für Brasiliens Fußball-Idol Pelé

AFP/SID/NELSON ALMEIDA

Auch nach seinem Tod ist Fußball-Ikone Pelé in Brasilien allgegenwärtig

In den Geschichtsbüchern hat Pelé seinen Platz schon längst für alle Zeiten sicher, nun ist die verstorbene brasilianische Fußball-Legende auch offiziell in der portugiesischen Sprache verewigt.

Seit Mittwoch gehört der Begriff "pele" zu den mehr als 167.000 Wörtern des in Brasilien gedruckten portugiesischen Michaelis-Wörterbuchs. Mit dem Wort kann etwas oder jemand Außergewöhnliches bezeichnet werden - in dem Sinne, in dem es in Brasilien bereits informell verwendet wird.

In der Online-Version des Wörterbuchs wird "pele" als gleichbedeutend mit "außergewöhnlich, unvergleichlich, einzigartig" geführt.

Pelé-Definiton: Kann "mit nichts und niemandem sonst gleichgesetzt werden"

Die Definition des Begriffs lautet: "Etwas oder jemand, das oder der aus dem Rahmen fällt, etwas oder jemand, das oder der aufgrund seiner Qualität, seines Wertes oder seiner Überlegenheit mit nichts und niemandem sonst gleichgesetzt werden kann, wie Pelé, Spitzname von Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), der als der größte Sportler aller Zeiten gilt."

Der dreimalige Weltmeister war im Dezember im Alter von 82 Jahren gestorben.

Die Aufnahme in das Wörterbuch erfolgte auf Initiative der Pelé Foundation, des Sportsenders SporTV und des Fußballklubs Santos aus Sao Paulo, für den Pelé den größten Teil seiner Karriere aktiv war.**