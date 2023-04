Dank Haaland und De Bruyne: City träumt vom Triple

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Kevin De Bruyne und Erling Haaland lassen Manchester City vom Triple träumen

Englands Fußballmeister Manchester City feiert sein Super-Duo Erling Haaland und Kevin De Bruyne - und träumt mehr denn je vom ersten Triple.

"Tormonster" Erling Haaland feierte seinen nächsten Rekord bei der Machtdemonstration im Liga-"Finale" mit nacktem Oberkörper und Grimassen schneidend in der Kabine - aber sein kongenialer Partner wollte nichts von einer verfrühten Titelparty wissen.

"Es kann noch so viel passieren", warnte Kevin De Bruyne. Doch "das tödliche Duo" (BBC) lässt Manchester City sogar vom ersten Triple in der Klubgeschichte träumen. Haaland und De Bruyne - das sei ein Traumpaar wie einst die Beatles-Köpfe John Lennon und Paul McCartney oder das Gauner-Duo Bonnie & Clyde, twitterte Experte Jan Aage Fjörtoft.

City-Teammanager Pep Guardiola schwärmte von der "außergewöhnlichen Verbindung" zwischen dem Offensiv-Tandem und meinte: "Kevin ist der Meister der Vorlagen, ob Erling spielt oder nicht. Erling trifft auch ohne Kevin. Aber zusammen sind sie brandgefährlich."

Dank Haaland und de Bruyne: Man City fegt auch über den FC Arsenal hinweg

Das bekam Tabellenführer FC Arsenal am Mittwochabend schmerzlichst zu spüren. De Bruyne traf beim beeindruckenden 4:1 (2:0) doppelt - jeweils auf Vorlage von Haaland. Der Norweger setzte mit seinem 49. Saisontor im 42. Spiel den Schlusspunkt.

Es war sein 33. Treffer in der Premier League, womit er den Rekord von Liverpool-Star Mohamed Salah von 2018 für eine Saison mit 38 Spielen knackte.

Nur noch ein Tor trennt den Ausnahmestürmer vom Bestwert der englischen Fußballlegenden Alan Shearer (Blackburn/1995) und Andy Cole (Newcastle/1994), die 42 Spiele Zeit hatten. Niemand zweifelt daran, dass Haaland das schaffen und City zum fünften Mal binnen sechs Jahren Meister werden wird - oder?

"Es mag naiv klingen, aber: Wir sind immer noch hinter Arsenal", mahnte Guardiola. Zwar haben die Gunners noch zwei Punkte Vorsprung, City aber hat zwei Spiele weniger absolviert.

Mit Haaland und de Bruyne: Macht es Man City wie United 1999?

"It's Haal over", wortspielte die "Sun" daher, alles ist vorbei. Haaland und De Bruyne hätten den Gegner bei dieser "Hinrichtung" regelrecht "zerrissen", schrieb die "Daily Mail" unter der Zeile "Simply De best", der "Star" sah den Rivalen "De-stroyed", zerstört.

Guardiola hatte daran großen Anteil, indem er seine Doppel-Acht mit Ilkay Gündogan und De Bruyne auflöste und dem Belgier neben dem Kapitän eine freiere Rolle zuschrieb. "Pep ist Gott", twitterte Edel-Fan Liam Gallagher, einst Sänger der Brit-Pop-Ikone Oasis.

In den restlichen sieben Spielen wartet kein Top-7-Team mehr auf City, das im Halbfinale der Champions League wie im Vorjahr auf Titelverteidiger Real Madrid am 9. und 17. Mai trifft. Im FA-Cup-Endspiel geht es am 3. Juni gegen Stadtrivale United.

Der hat 1999 als bislang einziger englischer Klub das "Treble" gewonnen. Können die Himmelblauen nachziehen? Der Weg sei noch "weit", meinte De Bruyne und verwies auf die Gefahren des "hektischen" Terminplans. Schon die erfolgreiche Titelverteidigung in der Liga werde "nicht einfach", betonte Guardiola, "aber wir müssen diese Chance nutzen".