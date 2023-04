Fortuna Düsseldorfs Plan: Revolution oder PR-Aktion?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Johann Medvey

Gehen die Ticketpläne von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf auf?

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf sorgt mit seinen Ticket-Plänen für Aufsehen. Doch kann das Modell im gesamten deutschen Profifußball Schule machen?

Das mediale Echo? Gewaltig. Die Vorfreude der Fans? Riesig. Doch die Reaktion der Konkurrenz? Zunächst ziemlich verhalten. Zwar wagten sich nach der Verkündung der "rheinischen Revolution" von Fortuna Düsseldorf nur wenige Klubs aus der Deckung, dennoch dürften die aufsehenerregenden Ticket-Pläne einige Vereinsbosse ins Grübeln gebracht haben.

Denn plötzlich steht die Frage im Raum: Kann ein solches Modell im deutschen Profifußball Schule machen? "Auf jeden Fall wird diese Innovation von allen Klubs intensiv und aufmerksam beobachtet", sagte Ökonom Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule Köln dem "SID". Aber: Es sei völlig klar, "dass sich dieses Konzept nicht übertragen lässt auf jeden Klub".

Die Umstände seien in Düsseldorf "günstig, weil man über ein sehr großes Stadion verfügt, was häufig nicht einmal zur Hälfte ausgelastet ist", sagte Breuer.

Sportchef Allofs: Fortuna-Pläne sind "maßgeschneidertes Modell für Düsseldorf"

Bei den großen Erstligaklubs etwa sei es dagegen so, "dass sie deutlich mehr Zuschauer haben. Sie bräuchten viel mehr Sponsoren, um Einnahmen aus dem Ticketing zu kompensieren. Es gibt auch keine Kapazitätslücke, die es zu schließen gibt."

Klar ist: Die Fortuna plant, dass mittelfristig alle Fans ohne Bezahlung zu allen Spielen gehen können. In einer Pilotphase sollen drei Heimpartien der kommenden Saison freigegeben werden. Fehlende Einnahmen aus dem Ticketing werden durch neue Sponsoren gegenfinanziert. Eine "rheinische Fußball-Revolution" (SZ) oder ein "gelungener PR-Stunt" (Spiegel)?

Von einem "maßgeschneiderten Modell für Düsseldorf" sprach Sportchef Klaus Allofs, auch Vorstandsboss Alexander Jobst beteuerte, dass dies kein "Patentrezept" sei. Doch in Zeiten, in denen die Deutsche Fußball Liga (DFL) ganz offen über die Investorenfrage diskutiert, wird auch in den Klubs längst nach neuen Wegen gesucht.

Der 1. FC Köln etwa schloss den radikalen Ansatz jedoch für sich aus, "innovativen Ideen, die noch mehr Fans ein emotionales Stadionerlebnis ermöglichen", stehe der FC aber "sehr positiv" gegenüber, sagte Geschäftsführer Markus Rejek. Viele Klubs äußerten sich nicht, einige Vereine wie der Karlsruher SC blicken dagegen "nun gespannt ins Rheinland".

Kritik an Fortuna-Plan: Ein medialer Coup - aber gehen treue Fans leer aus?

Gefahren jedoch bleiben nicht aus. Die Fortuna habe einen "medialen Coup hervorgebracht, aber die Umsetzung ist doch deutlich schwieriger", sagte Breuer.

Durch die Sonderstellung der neuen Partner könne es zu "Verdrängungseffekten" bei den bisherigen Sponsoren kommen, außerdem verärgere man die Fans, "die die höchste Identifikation mit dem Klub haben", sollten diese bei der Ticketverteilung leer ausgehen.

Und: Allen Beteuerungen zum Trotz, die Fortuna bleibe ein Verein und alles andere sei unverhandelbar, erhoffen sich die Sponsoren des Projekts laut Breuer "Gegenleistungen". Es werde "sicherlich auf anderen Ebenen eine Kommerzialisierung stattfinden".

Ob das Projekt "Fortuna für alle" schließlich die Fußballwelt auf den Kopf stellen kann, bleibt offen. "Wenn man der Erwartungshaltung nicht gerecht wird", meint Breuer, "könnte dieser Schuss kommunikativ auch nach hinten losgehen." Die Konkurrenz wird das ganz genau beobachten.