Austria Wien erhält Lizenz im zweiten Anlauf

Die Wiener Austria hat die Lizenz für die kommende Saison in der Bundesliga im zweiten Versuch erhalten. Das Protestkomitee gab dem Einspruch der Wiener statt, wie die Liga und der Verein am Donnerstag mitteilten. Der Senat 5 werde in den kommenden Wochen über allfällige Auflagen entscheiden, hieß es in einem Statement der Bundesliga.

Wie schon im April 2021 und 2022 hatten die finanziell angeschlagenen "Veilchen" vom Senat 5 in erster Instanz keine Lizenz erhalten. Eine noch fehlende Absicherung einer Alternativfinanzierung wurde beanstandet, diese wurde nun auf anderem Weg über Bürgschaften aufgestellt.

"Natürlich sind wir erleichtert, dass wir die Lizenz für die kommende Saison erhalten haben. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Partnern recht herzlich bedanken, die uns geholfen haben, die Alternativfinanzierung zusätzlich abzusichern, auch wenn wir - wie schon des Öfteren gesagt - davon ausgehen, diese zusätzliche Absicherung nicht in Anspruch nehmen zu müssen", sagte Austria-Vorstand Gerhard Krisch.

Mit der Austria erhalten auch die Young Violets aus der 2. Liga die Zulassung für 2023/24. Dem in der Regionalliga Ost engagierten SV Stripfing wurde diese vom Protestkomitee hingegen erneut verweigert. Stripfing kann innerhalb von acht Tagen noch Klage beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht einbringen.

