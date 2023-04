Schlusslicht Ried peilt gegen Lustenau Sieg an

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Viel Kampf erwartet Lustenau in Ried

Im Duell mit dem Tabellenführer ist die SV Ried auf den ersten Sieg in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga aus. Der Tabellenletzte aus dem Innviertel empfängt am Samstag (17.00 Uhr) Austria Lustenau und benötigt im Kampf gegen den Abstieg dringend Punkte. Die Vorarlberger könnten mit einem Erfolg dem Klassenerhalt schon ganz nahe kommen.

>> Zum Liveticker: Ried gegen Lustenau

Lustenau hat nach drei Siegen in den bisherigen vier Runden bereits elf Punkte Vorsprung auf Ried und würde mit einem weiteren Erfolg mit 14 Zählern plus in die letzten fünf Runden gehen. "Auch wenn es für manche schon sicher scheint, wir haben immer noch einen Weg vor uns", forderte Lustenaus Trainer Markus Mader weiter volle Konzentration.

Die Vorarlberger haben in 14 Duellen mit Ried im Oberhaus noch nie gewonnen (sieben Remis, sieben Niederlagen) und sind nach den guten Leistungen der Oberösterreicher gegen Tirol und Altach (jeweils 1:1) zusätzlich gewarnt. "Sie sind deutlich besser als ihre derzeitige Tabellensituation vermuten lässt. Sie brauchen dringend Punkte und werden alles in die Waagschale werfen, um den Dreier einzufahren", erwartet Mader einen kampfstarken Gegner.

Zuversicht in Ried

In Ried geben die jüngsten Leistungen Zuversicht. "Die Leistung gegen Altach an sich war bis auf die Chancenverwertung sehr ordentlich. Ich bin sehr zuversichtlich und habe großes Vertrauen, dass die Chancenauswertung gegen Lustenau besser werden wird", sagte Trainer Maximilian Senft. "Wir werden gegen Lustenau eine große Intensität auf den Platz bringen müssen, weil wir auf eine Mannschaft treffen, die derzeit eine gewisse Leichtigkeit verspürt. Wir werden um jeden Zentimeter kämpfen. Das Ziel sind ganz klar drei Punkte", betonte Senft.

Eine positive Nachricht gab es für die Innviertler schon vor dem Match. Hauptsponsor Guntamatic hat den Vertrag um ein Jahr verlängert, unabhängig von der Klassenzugehörigkeit.

apa